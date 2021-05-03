Российские скалолазы завоевали 10 медалей в первые три дня молодежного первенства Европы

ПЕРМЬ, 3 мая. /ТАСС/. Россияне к концу третьего соревновательного дня завоевали 10 медалей, в том числе пять золотых, на молодежном первенстве Европы по скалолазанию, которое проходит с 1 по 5 мая в Перми. Официальная церемония открытия состоялась 3 мая.

"За последний год мы все почувствовали, насколько нам не хватает международных соревнований, где можем общаться, встречаться, выявлять сильнейших и, самое главное, дружить. В августе нам предстоит еще одно крупное событие - первенство мира в Воронеже, но сегодня Пермь желает вам хороших соревнований и отличных результатов", - сказал первый вице-президент Федерации скалолазания России Евгений Чернышев на церемонии открытия.

Участниками молодежного первенства стали 299 спортсменов в возрасте от 14 до 19 лет из 19 стран. Спортсмены соревнуются в дисциплинах "трудность", "скорость" и "боулдеринг". Россияне уже взяли 10 медалей, остальные между собой разыграли участники из Чехии, Словении, Германии, Австрии, Болгарии, Украины, Румынии, Франции, Швейцарии, Италии и Бельгии. В оставшиеся дни пройдут соревнования по боулдерингу среди юниоров и в дисциплине "трудность" среди юношей и девушек 14-15 лет.

Вверх за 6 секунд

Соревнования начались 1 мая, до официального открытия. В первые дни проходили квалификации, а также соревнования в дисциплине "трудность". Российские спортсмены в этой категории не смогли завоевать ни одной медали. Однако в дисциплине "скорость" смогли завоевать девять медалей из 18 возможных. Из них четыре - золотые.

Средний результат прохождения трассы составлял 6-8 секунд у парней и 9-10 секунд у девушек. Спортсмены разбивались на пары, проигравший выбывал, и так до тех пор, пока не оставался победитель. Порой спортсменов разделяли тысячные доли секунды.

Например, хозяйка соревнований, 15-летняя пермячка Вероника Бумина победила в квалификации, затем дошла до финала, но в итоге уступила Варваре Ковалевой из Воронежа. Третье место завоевала Полина Федорова из Уфы, в итоге пьедестал в этой возрастной категории оказался целиком российским.

Также золотые медали завоевали 15-летний Кирилл Колдомов из Екатеринбурга, 16-летняя Алина Иваненко из Красноярска и 18-летний Иван Земляков из Тюмени. Еще одно золото в дисциплине "боулдеринг", то есть преодоление коротких трасс максимальной сложности без страховки, завоевала Дарья Акулова.

О соревнованиях

Состязания проходят в Перми в манеже имени Сухарева, где в конце 2020 года был открыт новый скалодром высотой 19,5 метра. Это самый высокий в России скалодром в закрытом помещении, который был модернизирован при участии Фонда поддержки олимпийцев России и Федерации скалолазания России. В марте скалолазы уже соревновались в новом манеже в рамках первенства России.

Молодежное первенство Европы проходит в России в третий раз. В 2017 году турнир также проходил в Перми, в 2019 году - в Воронеже.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпиад на Играх в Токио.