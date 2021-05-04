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НХЛ

Кузнецов и Самсонов не сыграют с "Рейнджерс" из-за нарушения дисциплины

Хоккеисты "Вашингтона" опоздали на командное мероприятие
Евгений Кузнецов AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 4 мая. Российские хоккеисты "Вашингтона" нападающий Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов не примут участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Отмечается, что данное решение было связано с нарушением дисциплины - игроки опоздали на командное мероприятие.

Ранее Кузнецов, Самсонов, а также их соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов были вынуждены пропустить несколько матчей НХЛ из-за нарушения ковид-протокола. Спортсмены находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом. НХЛ тогда оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс.

Матч "Рейнджерс" - "Вашингтон" пройдет в ночь на 4 мая и начнется в 02:00 мск.

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