Овечкин вернулся в состав "Вашингтона" на матч НХЛ после травмы

Матч "Вашингтон" - "Рейнджерс" пройдет в ночь на вторник и начнется в 02:00 мск.

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин попал в состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин получил травму в концовке встречи с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:0, по буллитам) 23 апреля. Без россиянина "Вашингтон" провел четыре матча, в которых одержал две победы и дважды проиграл.

Овечкину 35 лет, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" 42 (24 гола + 18 результативных передач) очка, он является лучшим снайпером команды в сезоне.

"Вашингтон" с 69 очками в 51 встрече занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона.