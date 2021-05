Певец, КВНщик и блогер. 50 лет исполняется футбольному тренеру Леониду Слуцкому

"Третьи сыновья" до Высшей лиги КВН не доросли, а вот Слуцкий в качестве почетного гостя много раз появлялся в выступлениях самых разных команд. И, стоит отметить, на сцене выглядел весьма гармонично. "Не мог прийти в дом КВН без подарка, - шутил Слуцкий в одном из первых гостевых появлений. - Понятно, что лучше всего – подарок, сделанный своими руками, но, извините, Дзагоева вам подарить не могу. Он и в ЦСКА нужен, и в сборной, надеюсь, пригодится".

Любитель песен

Песня Сыщика - лишь начало вокальной карьеры Слуцкого. Харизматичного тренера много раз приглашали на самые разные телевизионные шоу, где он исполнял и «Ветер перемен», и песенку крокодила Гены. Но мировая слава обрушилась на него немного позже.

В декабре 2020 года «Рубин» выложил в интернет поздравительное новогоднее видео. По сюжету, главный тренер команды Слуцкий записывает своим футболистам кассету с бессмертным хитом «All I Want for Christmas Is You», игроки собираются за праздничным столом, вместе слушают песню и отмечают Новый год. Видеоролик произвел фурор, мгновенно разлетелся по соцсетям, где Слуцким восхищались не только российские, но и зарубежные болельщики. На данный момент у клипа более 350 тысяч просмотров на Youtube, и это только на официальном канале клуба.