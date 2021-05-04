Певец, КВНщик и блогер. 50 лет исполняется футбольному тренеру Леониду Слуцкому

За свою карьеру специалист трижды побеждал в чемпионате России, но особенную любовью болельщиков заслужил благодаря своей харизме и чувству юмора

Заслуженному тренеру России и наставнику казанского «Рубина» Леониду Слуцкому 4 мая исполнилось 50 лет. За свою карьеру специалист трижды побеждал в чемпионате России с московским ЦСКА, руководил российской сборной, английским «Халл Сити» и нидерландским «Витессом», но особенную любовью болельщиков заслужил благодаря своей харизме, чувству юмора и самоиронии. Вспоминаем самые интересные моменты. Школа КВН У Слуцкого получился не самый обычный футбольный путь – спортивная школа, потом Волгоградская государственная академия физической культуры, игры за "Звезду", травма и старт тренерской карьеры уже в 22 года. Удивительно, но при насыщенной спортивной жизни он находил время и для КВН. В юности Слуцкий играл за волгоградскую команду КВН "Третьи сыновья", а в 1999 году, уже будучи тренером волгоградской "Олимпии", исполнил со сцены вот такую композицию (на мотив песни Сыщика из мультфильма "Бременские музыканты"): "Я идеальный тренер, мне помощь не нужна, найду я даже минус в игре "Манчестера". Как лев стою у бровки, хоть скромен я всегда, как сыщик из Петровки, найду таланты я".

' YouTube/Официальный канал КВН'

"Третьи сыновья" до Высшей лиги КВН не доросли, а вот Слуцкий в качестве почетного гостя много раз появлялся в выступлениях самых разных команд. И, стоит отметить, на сцене выглядел весьма гармонично. "Не мог прийти в дом КВН без подарка, - шутил Слуцкий в одном из первых гостевых появлений. - Понятно, что лучше всего – подарок, сделанный своими руками, но, извините, Дзагоева вам подарить не могу. Он и в ЦСКА нужен, и в сборной, надеюсь, пригодится". Любитель песен Песня Сыщика - лишь начало вокальной карьеры Слуцкого. Харизматичного тренера много раз приглашали на самые разные телевизионные шоу, где он исполнял и «Ветер перемен», и песенку крокодила Гены. Но мировая слава обрушилась на него немного позже. В декабре 2020 года «Рубин» выложил в интернет поздравительное новогоднее видео. По сюжету, главный тренер команды Слуцкий записывает своим футболистам кассету с бессмертным хитом «All I Want for Christmas Is You», игроки собираются за праздничным столом, вместе слушают песню и отмечают Новый год. Видеоролик произвел фурор, мгновенно разлетелся по соцсетям, где Слуцким восхищались не только российские, но и зарубежные болельщики. На данный момент у клипа более 350 тысяч просмотров на Youtube, и это только на официальном канале клуба.

' Youtube/Официальный канал ФК "Рубин"'

Угадай тренера Абсолютно каждый тренер переживает во время матча своей команды, но у Слуцкого и тут своя особенность - во время игр специалист заметно раскачивается на скамейке. Слуцкий не раз признавался, что качается неосознанно, просто таким способом организм справлялся со стрессом. По словам тренера, эта привычка в прошлом, и теперь он почти все время проводит на ногах в технической зоне.

Тем не менее, в декабре 2019 года «Рубин» обыграл и эту узнаваемую черту. Еще до официального объявления о подписании контракта со Слуцким, в соцсетях клуба появилась анимация с креслом-качалкой в цветах казанской команды. Шутку и отсылку поняли абсолютно все. Слуцкий vs Дзюба Чувство юмора Слуцкого легко можно оценить, зайдя в его Instagram. Обычно социальные сети футболистов и тренеров – это набор официальных клубных фотосессий, слова благодарности за поддержку и дежурные поздравления с важными событиями и датами. У Слуцкого аккаунт появился в августе 2019 года, но уже успел стать одним из самых интересных в футбольной среде. Одна из первых фотографий - сотрудник охраны, отдаленно напоминающий тренера, с подписью «Не только у Васи и Леши [Березуцких] есть брат-близнец, да еще и при погонах». Смешные фотоколлажи, параллели с клоуном из кинговского «Оно», шутки над своими игроками, и, как отдельный вид искусства, противостояние с Артемом Дзюбой. Лучший русский рэпер В апреле 2019 года «Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ (3:3). После игры в разговоре с прессой Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра Сердара Гёзубюйюка, заявив, что "Гёзубюйюк является худшим футбольным арбитром в мире".

' YouTube/ Канал ТВК'