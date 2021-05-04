"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ. Панарин и Бучневич набрали три очка на двоих

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал две голевые передачи и набрал 58 очков (17 голов + 41 передача) в 42 матчах текущего сезона. Его одноклубник Павел Бучневич также отметился результативным пасом, набрав 45 очков (20+25) за 52 игры. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов и вратарь команды Илья Самсонов пропустили матч из-за опоздания на командное мероприятие перед встречей. Капитан столичной команды Александр Овечкин попал в состав команды впервые после травмы, полученной 23 апреля, однако провел на льду всего 39 секунд, после чего ушел в раздевалку. Позднее пресс-служба "Вашингтона" сообщила, что у россиянина повреждение нижней части тела.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 71 очко в 52 матчах, и уже обеспечил себе место в плей-офф. "Рейнджерс" идут пятыми с 58 очками за 53 игры. Команда из Нью-Йорка потеряла шансы на выход в плей-офф, так как в параллельном матче "Бостон" обыграл "Нью-Джерси" (3:0) и стал последней, четвертой командой Восточного дивизиона, которая продолжит борьбу за Кубок Стэнли в текущем сезоне.