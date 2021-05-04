Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 4 мая. Сборная Швеции по хоккею сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионат мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). В 1/4 финала шведы со счетом 5:2 обыграли команду США.

В составе победителей отличились Маттиас Хавелид (4-я минута), Фабиан Лиселл (34, 42), Оливер Моберг (55), Исак Росен (60). У проигравших шайбы забросили Саша Пастухов (34), Рэд Савэдж (59).

На групповом этапе шведы выступали в группе А и заняли второе место, набрав девять очков. Американцы стали третьими в группе В (восемь очков).

Команды, вышедшие в полуфинал, будут распределены согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб. Рейтинг по итогам группового раунда выглядит следующим образом (от первой команды к последней): Канада, Финляндия, Россия, Швеция, США, Белоруссия, Чехия, Швейцария. В полуфинале первая команда рейтинга сыграет с последней, вторая - с третьей. Таким образом, шведы (четвертый номер рейтинга) встретятся с канадцами (1).

В другом матче 1/2 финала встретятся команды России и Финляндии. Полуфинальные встречи пройдут в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал состоятся в ночь на 7 мая.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас). Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3 ОТ).