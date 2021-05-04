Кармело Энтони вышел на десятое место в списке лучших снайперов в истории НБА

Энтони набрал 14 очков в матче регулярного чемпионата против "Атланты" (114:123). Теперь в его активе 27 318 очков за карьеру в НБА, он опередил Элвина Хейза (27 313), который является чемпионом ассоциации 1978 года в составе "Вашингтона". Лидирует в рейтинге шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков за 1 560 игр, вторым идет Карл Мэлоун (36 928 очков в 1476 встречах), третье место занимает четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс (35 318 очков в 1308 матчах), который сейчас выступает за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Энтони 36 лет, он выступает в НБА с 2003 года. Ранее играл за "Денвер", "Нью-Йорк Никс", "Оклахому" и "Хьюстон". Энтони 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА. Два раза он был выбран во вторую символическую сборную по итогам сезона НБА, четыре раза - в третью. В составе сборной США он трижды стал олимпийским чемпионом, один раз - бронзовым призером чемпионата мира.