"Колорадо" в овертайме обыграл "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Ничушкин забросил шайбу

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (6-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (42), Габриэль Ландеског (49), Назем Кадри (57) и Андре Бураковски (61). У проигравших отличились Эвандер Кейн (4, 28), Томаш Гертл (22) и Тимо Майер (44). Ничушкин в текущем сезоне набрал 20 очков (10 шайб + 10 результативных передач).

ТАСС, 4 мая. "Колорадо" на выезде в овертайме обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Сан-Хосе" Александр Барабанов в эпизоде со второй шайбой Кейна отметился результативной передачей, в его активе стало 6 (2+4) очков. Защитник хозяев Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

"Сан-Хосе" занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 46 очков в 52 играх. "Колорадо" идет на второй строчке, набрав 72 очка в 50 матчах, клуб ранее обеспечил себе выход в плей-офф.

В другом матче игрового дня "Эдмонтон" на выезде обыграл "Ванкувер" со счетом 5:3, голевой пас на счету российского защитника гостей Дмитрия Куликова, который набрал третье очко в текущем сезоне (0+3). "Эдмонтон" обеспечил себе выход в плей-офф.