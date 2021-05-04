{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

СМИ: форвард "Рейнджерс" Панарин, вероятно, пропустит остаток сезона в НХЛ

Команде осталось провести еще три матча в регулярном чемпионате, она уже потеряла шансы на выход в плей-офф

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин с большой вероятностью пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман в своем Twitter.

Панарин получил повреждение в ночь на вторник в матче с "Вашингтоном" (3:6), поучаствовав в драке между хоккеистами обеих команд. Характер травмы не уточняется.

"По предварительным данным, Панарин не сыграет до конца сезона", - написал Фридман.

Нью-йоркский клуб занимает пятое место в Восточном дивизионе, набрав 58 очков после 53 игр. Команде осталось провести еще три матча в регулярном чемпионате, она уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

Панарин в этом сезоне провел 42 матча и набрал 58 очков (17 шайб + 41 передачу).

Теги
НХЛ
Сборные по футболу
СМИ: футболисты сборной Италии вакцинировались от коронавируса
Одним игрокам инъекции сделали в Милане, другим - в Риме
СМИ: футболисты сборной Италии вакцинировались от коронавируса
Читать полностью