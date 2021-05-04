Национальное фитнес-сообщество подписало соглашение с Федерацией корпоративного спорта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией корпоративного спорта России, по которому стороны будут развивать корпоративный спорт и физическую культуру в регионах страны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе сообщества.

"В рамках этого соглашения организации намерены активно развивать корпоративный спорт и физическую культуру, совместно продвигать меры поддержки, направленные на эффективную работу по вовлечению в систематические занятия физической культурой граждан России", - сказали в пресс-службе.