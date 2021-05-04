Национальное фитнес-сообщество подписало соглашение с Федерацией корпоративного спорта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией корпоративного спорта России, по которому стороны будут развивать корпоративный спорт и физическую культуру в регионах страны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе сообщества.
"В рамках этого соглашения организации намерены активно развивать корпоративный спорт и физическую культуру, совместно продвигать меры поддержки, направленные на эффективную работу по вовлечению в систематические занятия физической культурой граждан России", - сказали в пресс-службе.
По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, в ближайших планах - развитие корпоративного спорта в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Ульяновской областях, с которыми уже заключены соответствующие соглашения.
По ее мнению, развитие корпоративного спорта - это не только забота о сохранении здоровья и укреплении физического состояния россиян, но и "улучшение производительности труда, повышение продолжительности жизни, и в конечном счете - наращивание физкультурно-спортивного потенциала страны".
Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.