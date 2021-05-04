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Футбол в России

СМИ: "Динамо" намерено подписать контракт с футболистом "Байера" Драговичем

У 30-летнего игрока летом заканчивается контракт.

ТАСС, 4 мая. Российский футбольный клуб "Динамо" сделал предложение австрийскому защитнику германского "Байера" Александару Драговичу. Об этом сообщает телеканал Sky Sport.

У 30-летнего игрока летом заканчивается контракт. Также в переходе защитника заинтересованы сербская "Црвена Звезда" и германский "Кёльн".

Драгович в разное время выступал за австрийскую "Аустрию", швейцарский "Базель", киевское "Динамо" и английский "Лестер". Он становился трехкратным чемпионом Швейцарии и двукратным победителем чемпионата Украины. В составе сборной Австрии он провел 89 матчей, в которых забил два мяча.

"Динамо" после 28 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.

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