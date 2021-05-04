СМИ: из клубов РПЛ только "Урал" поддержал лицензирование "Оренбурга"

ТАСС, 4 мая. "Урал" стал единственным клубом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), поддержавшим лицензирование "Оренбурга" для участия в турнире в порядке исключения. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

"Оренбург" за два тура до конца сезона занимает второе место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 88 очков.

Стадион клуба не отвечает требованиям для команд высшего дивизиона по вместимости (не менее 10 тыс. зрителей). По информации источника, РПЛ высказалась за сохранение спортивного принципа, однако отметила, что все участники турнира должны соответствовать необходимым критериям. Как сообщает газета, в ходе голосования 14 клубов премьер-лиги выступили против допуска "Оренбурга", один воздержался от ответа.

Ранее самарские "Крылья Советов" досрочно оформили выход в РПЛ.

Окончательное решение по участию "Оренбурга" в РПЛ должна принять комиссия Российского футбольного союза по лицензированию.