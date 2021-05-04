Президент "Урала" объяснил, почему проголосовал за допуск "Оренбурга" к РПЛ

ТАСС, 4 мая. Екатеринбургский "Урал" проголосовал за допуск "Оренбурга" к выступлению в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ради сохранения спортивного принципа. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Оренбург" за два тура до финиша первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий на третьей строчке "Нижний Новгород" на четыре очка. Второе место по итогам сезона дает право выступить в элитном дивизионе, однако стадион "Оренбурга" не отвечает требованиям РПЛ (не менее 10 тыс. зрителей). Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", "Урал" стал единственным клубом премьер-лиги, проголосовавшим за допуск "Оренбурга" к выступлениям в элите.

"Я голосовал за то, чтобы была соблюдена норма регламента, не надо тут больше ничего выдумывать. Есть лицензионный комитет, который выдает лицензии, выдадут ее "Оренбургу" или нет - никому не ясно. Я голосовал за спортивный принцип, а не за "Оренбург". Если команда по спортивному принципу выходит в РПЛ, то она должна пройти лицензирование", - сказал Иванов.

"Если она его не проходит, значит, команда выступать в лиге не должна. Я голосовал только за это", - добавил президент "Урала".

Окончательное решение по допуску "Оренбурга" в премьер-лигу должна принять комиссия Российского футбольного союза по лицензированию.