Умер бронзовый призер Олимпиады волейболист Александр Сапрыкин

ТАСС, 4 мая. Бронзовый призер олимпийских игр 1972 года по волейболу Александр Сапрыкин ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сапрыкин выступал за ленинградские "Спартак" и "Автомобилист". Он является серебряным призером чемпионата мира 1974 года и чемпионом Европы 1971 года. С 1991 по 2001 год возглавлял Федерацию волейбола Санкт-Петербурга.

С момента образования ВФВ в 1991 году Сапрыкин неизменно избирался в состав ее президиума, был первым председателем Совета пляжного волейбола.