Российские керлингистки одержали восьмую победу подряд на чемпионате мира

ТАСС, 5 мая. Керлингистки из России со счетом 8:4 переиграли команду Китая в восьмом матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Россиянки одержали восемь побед в восьми матчах и возглавляют турнирную таблицу. Следующую встречу российская команда проведет против сборной Швеции. Игра пройдет в среду и начнется в 18:00 мск.

В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнования завершатся 9 мая.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку по итогам предварительного раунда. Сборная России осталась единственной командой, которая идет на турнире без поражений. Далее в турнирной таблице располагаются команды Швейцарии (6 побед - 1 поражение), Швеции (6-1), Шотландии (5-2), США (5-3), Китая (4-3), Дании (3-4), Канады (3-5), Германии (3-5), Южной Кореи (3-5), Чехии (2-5), Японии (2-5), Эстонии (1-6) и Италии (1-7). Чемпионат мира 2020 года должен был пройти с 14 по 22 марта в канадском Принс-Джордже, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).