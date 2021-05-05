Агент Мирзова заявил, что футболист вернется в "Спартак" по окончании сезона

ТАСС, 5 мая. Футболист Резиуан Мирзов, который выступает за подмосковные "Химки" на правах аренды, вернется в московский "Спартак" по окончании сезона. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал агент полузащитника Александр Клюев.

Мирзов был арендован "Химками" у "Спартака" в октябре 2020 года, срок соглашения истекает в июне 2021 года.

"У нас год контракта со "Спартаком", после окончания арендного соглашения с "Химками" Резиуан вернется в "Спартак", и там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет, - сказал Клюев. - У "Химок" есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера "Спартака". Мы держим контакты с Дмитрием Поповым (спортивный директор "Спартака" - прим. ТАСС), ждем развязки".

В декабре 2020 года главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил о том, что покинет команду в конце сезона в связи с истечением контракт. 3 мая глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что в клубе определились в новым главным тренером, отметив, что это будет иностранец.

Мирзову 27 лет, в нынешнем сезоне он провел 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. "Спартак" с 53 очками после 28 игр занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, "Химки" находятся на восьмой позиции с 44 очками.