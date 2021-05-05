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ATP

Карацев победил девятую ракетку мира Шварцмана на турнире серии "Мастерс" в Мадриде

Встреча второго круга завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина
Аслан Карацев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Аслан Карацев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 5 мая. Россиянин Аслан Карацев победил девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу 27-летнего россиянина. В третьем круге Карацев сыграет с казахстанцем Александром Бубликом, который победил канадца Дениса Шаповалова.

Россиянин занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала.

Шварцману 28 лет, аргентинец был посеян на турнире под седьмым номером, в его активе четыре титула ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 9 мая. Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.

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