СМИ: Борислав Михайлов не сможет вернуться на пост главы Болгарского футбольного союза

СОФИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Борислав Михайлов, который 28 апреля отозвал свою отставку с поста президента Болгарского футбольного союза (БФС), вероятно, не сможет снова занять эту должность. Как сообщает в среду газета "24 часа", Регистрационное агентство отказалось вписать Михайлова в торговый регистр в качестве президента БФС, других подробностей не приводится.

На заседании исполкома БФС 28 апреля Михайлов заявил о том, что решил отказаться от ранее поданной отставки, которая так и не была из-за пандемии коронавируса принята на конгрессе организации.

БФС намерен заявить свою позицию о возвращении Михайлова на пост главы организации в ближайшие дни.

Проблемы и скандалы в БФС возникли в октябре 2019 года, их спровоцировал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась главным арбитром. Министерство по делам молодежи и спорта страны объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки Михайлова, который в итоге подал соответствующее заявление. Однако его отставка должна быть принята окончательно на конгрессе БФС, который из-за пандемии коронавируса дважды переносился и должен был состояться 25 июня с основным вопросом в повестке - выборы президента организации.

После заявления об отставке Михайлова с октября 2019 года временно исполняющим обязанности президента БФС являлся вице-президент Михаил Касабов.