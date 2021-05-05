Организаторы "Сильных фигур" назвали этап в Геленджике самым успешным в истории фестиваля

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" развивается, учится на своих ошибках, прошедшие соревнования в Геленджике стали самыми успешными за историю турнира. Об этом ТАСС рассказал организатор фестиваля Евгений Ковтун.

4 мая на территории "Геленджик гольф резорт" прошел четвертый фестиваль "Сильные фигуры". В рамках фестиваля прошли командные турниры по гольфу, керлинг-гольфу и шахматам.

"В Геленджике прошел наш лучший турнир за всю историю, - сказал Ковтун. - И по организации, и по охвату, освещению - были прямые эфиры на телеканале "Матч". Нас посетило много зрителей, почетных гостей, было все руководство края. Мы растем, развиваемся и учитываем ошибки".

Среди участников фестиваля были первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский.

Победу в командном зачете праздновала команда Жукова, второй стала команда Сватковского, третье место заняла команда Михаила Купфера.

Как рассказал ТАСС Ковтун, организаторы "Сильных фигур" уже начинают готовиться к следующему фестивалю, который пройдет в Подмосковье в гольф-клубе Links national golf resort 25 июля.