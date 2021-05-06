Российские керлингистки вышли в плей-офф чемпионата мира и квалифицировались на Олимпиаду

ТАСС, 6 мая. Керлингистки из России уступили команде Чехии со счетом 5:7 в десятом матче предварительного раунда чемпионата мира, однако прошли в плей-офф турнира и квалифицировались на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В олимпийском турнире примут участие 10 команд, на текущем чемпионате мира разыгрываются шесть путевок - на Игры попадут команды, вышедшие в плей-офф мирового первенства. Женская сборная России принимала участие в Олимпийских играх пять раз, высшим достижением команды является пятое место на Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине.

Россиянки потерпели первое поражение на турнире, но продолжают возглавлять турнирную таблицу с девятью победами. Следующую встречу российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется в 18:00 мск.

В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнования завершатся 9 мая.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).