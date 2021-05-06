Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта

ТАСС, 6 мая. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе входит в число кандидатов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Помимо нее в списке кандидатов числятся еще 16 человек. В ближайшее время FIS проведет полную проверку данных избирающихся и изучит все документы от каждого кандидата, чтобы подтвердить их право войти в совет организации. Выборы в совет пройдут 4 июня на 52-м конгрессе в онлайн-режиме, каждый кандидат сможет выступить с пятиминутным докладом, всего будут избраны 16 человек на период до конца весны 2022 года.

Также на этом конгрессе будет избран новый президент FIS, на должность претендуют четыре кандидата - представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель Федерации лыжных видов спорта Великобритании Йохан Элиаш, представитель Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис. Они смогут выступить с 10-минутным докладом.

Действующий президент FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий, он является президентом организации с 1998 года.

Вяльбе 53 года, она является президентом ФЛГР с 2010 года, также с 2020 года возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России.