СМИ: "Ливерпуль" отказался покупать чемпиона мира 2018 года Умтити за €6,9 млн

ТАСС, 6 мая. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" отказался от приобретения французского защитника испанской "Барселоны" Самюэля Умтити за €6,9 млн. Об этом сообщает портал Anfield Central.

Агент Умтити предлагает игрока европейским клубам, в их числе также были английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и французские "Лилль" и "Лион". "Ливерпуль" тоже получил предложение на приобретение футболиста, однако отклонил его из-за перехода в клуб защитника германского "Лейпцига" Ибраима Конате. Также руководство клуба обеспокоили большое количество травм игрока и его зарплата, которая составляет около €240 тыс.

Умтити 27 лет, он выступает за "Барселону" с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист является чемпионом мира 2018 года, в составе "Барселоны" он становился двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем кубка страны, дважды выигрывал Суперкубок Испании.