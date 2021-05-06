Лыжница Йохауг выступит в квалификации к летней Олимпиаде в беге на 10 000 м

ТАСС, 6 мая. Норвежская лыжница Тереза Йохауг примет участие в забеге на 10 000 метров, который является квалификационным к летним Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщил менеджер спортсменки Йорн Эрнст, которого цитирует телеканал NRK.

"Появилась возможность пробежать 10 000 метров в этом году, Йохауг хочет попробовать выполнить требования на летние Олимпийские игры, - сказал Эрнст. - Будет ли участвовать в случае отбора? Мы особо не задумывались об этом".

Соревнование состоится 8 мая на стадионе "Бислетт" в Осло.

Йохауг 32 года, она является олимпийской чемпионкой в эстафете 2010 года и 14-кратной победительницей чемпионатов мира.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.