Футболист "Зенита" Караваев заявил, что хотел бы поиграть в Европе

ТАСС, 6 мая. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной России Вячеслав Караваев хотел бы вернуться в Европу. Комментарий Караваева приводит газета "Спорт-Экспресс".

Караваев в 2019 году перешел в "Зенит" из нидерландского "Витесса", до этого он выступал в чешских клубах "Дукла", "Яблонец" и "Спарта".

"Конечно, хотелось бы поиграть в европейском чемпионате из топ-5. Дело даже не в том, что я выиграл здесь все - от титулов и кубков устать невозможно, это любой спортсмен скажет. Да, сейчас я в лучшем клубе России и счастлив здесь, но всегда говорил, что хотел бы когда-нибудь вернуться в Европу", - сказал Караваев.

Караваеву 25 лет, за "Зенит" он провел 60 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. В составе национальной сборной России в его активе 11 матчей и один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в €6 млн.