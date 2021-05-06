Этап эстафеты олимпийского огня в Фукуоке пройдет без зрителей

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Власти японской префектуры Фукуока приняли решение о том, что этап эстафеты олимпийского огня в их префектуре не будет проводиться на общественных пространствах в присутствии зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в четверг объявила администрация префектуры.
Отмечается, что новый формат проведения этапа эстафеты олимпийского огня будет согласован с Национальным олимпийским комитетом.
За четыре месяца до начала Олимпиады в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета Олимпийского огня. Она продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.
Однако практически сразу после начала эстафета столкнулась с трудностями. Уже в начале апреля стало ясно, что ситуация с коронавирусом в западной префектуре Осака складывается очень тяжелая. Там стали фиксировать рекордное за все время пандемии число заражений в сутки, а количество занятых больничных коек быстро превысило 70%, в результате власти в срочном порядке приняли решение провести этап эстафеты в одном из городских парков без зрителей с участием только самих бегунов. Схожая ситуация сложилась в префектурах Киото и Окинава, где власти также были вынуждены частично отказаться от проведения эстафеты в привычном формате.
В преддверии скорого начала Игр японская общественность продолжает высказывать опасения по поводу их проведения в условиях пандемии. Так, согласно недавнему опросу агентства Киодо, 39,2% японцев выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались еще за один перенос сроков Олимпиады. Проведение Игр эти летом поддержали только 24,5% опрошенных.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля - 8 августа 2021 года.