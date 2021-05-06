Этап эстафеты олимпийского огня в Фукуоке пройдет без зрителей

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Власти японской префектуры Фукуока приняли решение о том, что этап эстафеты олимпийского огня в их префектуре не будет проводиться на общественных пространствах в присутствии зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в четверг объявила администрация префектуры.

Отмечается, что новый формат проведения этапа эстафеты олимпийского огня будет согласован с Национальным олимпийским комитетом.

За четыре месяца до начала Олимпиады в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета Олимпийского огня. Она продлится 121 день, факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.