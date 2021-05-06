Футболист Караваев рассказал, что перешел в "Зенит" не ради денег

ТАСС, 6 мая. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел в петербургский футбольный клуб "Зенит" не ради большой зарплаты. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

Караваев в 2019 году перешел в "Зенит" из нидерландского "Витесса", до этого он выступал в чешских клубах "Дукла", "Яблонец" и "Спарта".

"У меня нормальные условия. При этом не сказал бы, что был сильно заинтересован в деньгах. Для меня принципиальнее было то, что в "Зените" смогу играть в Лиге чемпионов, а это было одной из моих целей в футболе", - сказал Караваев.

"Главное для меня здесь - то, что могу получить в футбольном плане. В "Витессе" предел - пятое-шестое место. А тут - и чемпионство, и игра в ЛЧ. Это все равно большой шаг вперед, люди, которые варятся в футболе, уверен, понимают мой выбор", - отметил он.

Караваеву 25 лет, за "Зенит" он провел 60 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. В составе национальной сборной России в его активе 11 матчей и один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в €6 млн.