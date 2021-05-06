"Динамо" проявляет интерес к футболисту "Лозанны" Лоосли

ТАСС, 6 мая. Российский футбольный клуб "Динамо" (Москва) заинтересован в приобретении защитника швейцарской "Лозанны" Ноа Лоосли. Об этом сообщает портал "4-4-2".

По данным портала Transfermarkt, швейцарский футболист оценивается в €1,5 млн. Контракт Лоосли с "Лозанной" истекает в июне 2021 года.

По информации источника, футболист надеется переехать в Европу летом. К нему проявляют интерес "Динамо", "Эмполи", который возвращается в высший дивизион Италии, и другие клубы чемпионата страны. Некоторые клубы уже вели переговоры с Лоосли, однако все ждут открытия трансферного окна.

Лоосли 24 года, он выступает за "Лозанну" с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей в чемпионате Швейцарии, отдав одну голевую передачу.