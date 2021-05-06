Бывший хоккеист "Сан-Хосе" Хид подписал контракт со "Спартаком"

ТАСС, 6 мая. Шведский защитник Тим Хид подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 30-летним игроком обороны рассчитано на два года.

Хид в 2010 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Анахайм". В НХЛ он с 2017 по 2020 год выступал за "Сан-Хосе", проведя 105 матчей и набрав 29 (6 шайб + 23 голевые передачи) очков. В сезоне-2020/21 шведский защитник играл за швейцарский "Лугано", набрав в 47 играх регулярного чемпионата 34 (14+20) очка. В составе сборной Швеции хоккеист провел три матча.

Ранее "Спартак" подписал контракты с нападающим Данилой Квартальновым и вратарем Алексеем Красиковым. В межсезонье состав красно-белых покинули вратари Юлиус Гудачек и Никита Беспалов, защитники Евгений Кулик и Андрей Кутейкин, нападающие Мартин Бакош, Лукаш Радил, Робин Ганзл, Илья Зубов, Йори Лехтеря, Анатолий Никонцев, Илья Аркалов, Артем Федоров, Павел Чернов, Александр Торченюк, Павел Медведев.