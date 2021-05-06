Эд Ширан стал спонсором футбольного клуба "Ипсвич"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Музыкант и актер Эд Ширан подписал спонсорский контракт с английским футбольным клубом "Ипсвич", его фирменный логотип будет помещен на игровую форму мужской и женской команд. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ширан является болельщиком "Ипсвича", он родился в окрестностях города. На футболках в качестве логотипа будут изображены плюс, минус, равно, знаки деления и умножения.

"Футбольный клуб - большая часть местного сообщества, это мой способ показать свою поддержку, - сказал Ширан. - Мне всегда нравились поездки на "Портмен-роуд" (домашний стадион клуба - прим. ТАСС), и я с нетерпением жду возможности вернуться туда, как только болельщики снова будут допущены на стадионы. Что означает этот логотип на передней части майки? Со временем все откроется".

"Ипсвич" выступает в третьем по силе дивизионе Англии. Клуб с 66 очками после 45 игр занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов, в мире проданы десятки миллионов копий его студийных альбомов. В конце 2017 года Ширан стал кавалером ордена Британской империи за благотворительность и вклад в музыку. За свою карьеру Ширан четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил шесть премий BRIT Awards ("Брит эвордс"), а также имеет другие престижные музыкальные награды.