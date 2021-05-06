Финал чемпионата России по баскетболу 3х3 открылся в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Решающий раунд чемпионата России по баскетболу 3х3 стартовал в Хабаровске. Такие состязания впервые проводятся в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального правительства.

В течение двух дней за звание сильнейших сразятся 12 мужских и восемь женских команд. Площадкой для проведения турнира стал универсальный краевой спортивный комплекс.

"Нам очень приятно принимать фактически олимпийский вид спорта в Хабаровске. Мы выиграли это право в борьбе с городом на Волге Самарой. У нас в крае 1 100 молодых парней и девушек занимаются баскетболом. Это очень хорошая база, и мы планируем создать профессиональную команду. Такие поручения минспорту края дал, сейчас будем готовить организационную основу. Есть где играть, есть кому и с кем играть. И на Дальнем Востоке уже давно нужна своя профессиональная команда, в том числе и в дисциплине 3х3 - она молодежная, креативная, очень красивая", - сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев журналистам.

Команда будет создана за год. "За год, я уверен, мы создадим профессиональную команду и федерация баскетбола во главе Андреем Геннадьевичем Кириленко нам окажет поддержку", - добавил глава региона.

Он уточнил, что болеет за хабаровскую команду "Ерофей-про". Команда обыграла своих противников из Самары. "Это непредсказуемый спорт. Хабаровская команда преподнесла сюрприз, выбив Самару из турнира", - сказал Кириленко. Он отметил высокий уровень организации чемпионата.

Перед тем, как поприветствовать финалистов турнира, Дегтярев и Кириленко потренировались вместе с хабаровскими баскетболистами на открытой площадке Стадиона имени Ленина на набережной Амура в Хабаровске.