Обладатель Кубка Гагарина Грубец подписал новый контракт с "Авангардом"

ТАСС, 6 мая. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" подписал новый контракт с вратарем команды Шимоном Грубецом. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Соглашение рассчитано на два года.

"Грубец быстро вписался в наш коллектив и отлично показал себя в плей-офф. Своей игрой он еще раз подтвердил все слова о стрессоустойчивости и способности вытаскивать матчи. Кроме того, Шимон действительно стал частью команды, своими спокойными и надежными действиями он добавлял уверенности партнерам, которые знали, что на вратаря можно положиться. Контракт на два года мы подписали с прицелом на то, что Грубец переедет с командой в Омск - Шимон был впечатлен омскими болельщиками, когда "Авангард" привозил Кубок Гагарина, и очень хочет сыграть на нашей новой арене", - отметил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Грубец перешел в "Авангард" по ходу сезона-2020/21 из "Куньлуня" в обмен на денежную компенсацию. Чешский вратарь провел за команду из Омска 19 игр в регулярном чемпионате, в которых "Авангард" одержал 10 побед и трижды не пропустил ни одной шайбы. В плей-офф 29-летний голкипер сыграл 18 матчей, пять раз сыграв "на ноль". Грубец ушел со льда без пропущенных шайб в пятом и шестом матчах финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

В составе сборной Чехии Грубец провел 11 матчей и вызван в расположение национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2021 года в Риге.