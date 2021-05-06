Медведев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде

ТАСС, 6 мая. Россиянин Даниил Медведев проиграл чилийцу Кристиану Гарину и не смог пробиться в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу 24-летнего чилийского теннисиста. Гарин занимает 25-е место в рейтинге ATP и посеян на турнире под 16-м номером.

Медведеву 25 лет. Он является третьей ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). На турнире в Мадриде Медведев был посеян под вторым номером.

Россиянин провел первый турнир ATP после того, как перенес коронавирусную инфекцию. В связи с заболеванием россиянин был вынужден пропустить турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 9 мая. Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.