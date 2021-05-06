{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Главного тренера "Зенита-2" Радимова дисквалифицировали на пять матчей

Специалист наказан за оскорбление в отношении судей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей, а также оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбление судей. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В матче 22-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Зенитом-2" и "Тверью" Радимов был удален с поля за оскорбительное поведение в отношении арбитров. Встреча прошла 29 апреля и завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба.

Футбольный клуб "Тверь" за необеспечение безопасности на стадионе оштрафовали на 50 тыс. рублей, а также обязали провести ближайший домашний матч на нейтральном поле в другом регионе. 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Оренбург" планирует завершить реконструкцию стадиона в июне 2022 года
Арена клуба не соответствует требованиям премьер-лиги
Читать полностью