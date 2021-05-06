КДК РФС не нашел нарушений правил безопасности на матче "Зенит" - "Локомотив"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не обнаружил нарушений правил безопасности на матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч прошел 2 мая в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Этот успех гарантировал "Зениту" досрочную победу в чемпионате России.

"КДК РФС рассматривал вопрос в рамках дисциплинарного регламента, принято решение о том, что нарушения, которые произошли после матча, будут рассматриваться комитетом по безопасности, - сказал Григорьянц. - Вопрос об использовании пиротехники болельщиками "Зенита" был снят с рассмотрения в связи с тем, что это был перфоманс, согласованный с РПЛ. Все эти вопросы были обсуждены на предматчевом совещании, "Локомотив" был в курсе. На стадионе "Зенита" не обнаружено нарушений безопасности".

"Локомотив" заявил, что болельщиков с атрибутикой клуба переводили с центральных секторов на фанатский сектор. Были приведены цифры, они соответствовали норме: [на фанатский сектор] было реализовано 1 617 билетов, после перевода болельщиков с центральных секторов стало около 1 800 человек, что меньше 50% загруженности сектора. Вынесено решение о том, что клубы оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый только за скандирование [болельщиками] нецензурной лексики", - добавил глава КДК РФС.

В воскресенье руководство "Локомотива" выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков московской команды, в отношении которых во время матча были предприняты "чрезмерные ограничительные меры". В заявлении "Локомотива" отмечается, что болельщикам команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%), кроме того, болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива", таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена.

"Локомотив" обратил внимание на действия сотрудников охраны правопорядка после матча. Болельщики, присутствовавшие на гостевом секторе, были принудительно препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены, некоторые автобусы по пути сломались, но болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени, в результате некоторые поклонники команды опоздали на самолет и поезд.