Футболисты "Спартака" Айртон и Кутепов тренируются индивидуально перед игрой с "Химками"

ТАСС, 6 мая. Защитники московского футбольного клуба "Спартак" Айртон и Илья Кутепов тренируются по индивидуальной программе перед матчем предпоследнего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на главу департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова.

Айртон был заменен на 67-й минуте встречи 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0) из-за травмы спины. Встречу 28-го тура с "Арсеналом" (2:1) 23-летний бразилец пропускал из-за перебора желтых карточек. Кутепов получил повреждение по ходу второго тайма встречи с "Арсеналом". Сообщается, что участие обоих защитников в матче с "Химками" находится под вопросом.

В нынешнем сезоне Айртон принял участие в 25 играх чемпионата России, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи. 27-летний Кутепов провел 14 встреч и не отметился результативными действиями.

Встреча между "Спартаком" и "Химками" состоится 10 мая в Москве. "Спартак" с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. "Химки" набрали 44 очка и располагаются на восьмой строчке.