Российского бойца ММА Харитонова пока не допустили к боям по медицинским показателям

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов пока не получил допуска к боям смешанного стиля (ММА) по медицинским показателям. Об этом Харитонов рассказал ТАСС.

"Пока не прошел [повторную медицинскую комиссию]", - сказал Харитонов.

Ранее стало известно, что россиянину предложили бой в организации Bellator против француза Чейка Конго. При этом руководство промоушена пока не допустило бойца до поединков из-за проблем со здоровьем, обнаружившихся после потасовки Харитонова с другим российским бойцом - Адамом Яндиевым.

В послужном списке 40-летнего Харитонова в ММА 30 побед и 7 поражений.