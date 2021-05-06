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ММА

Российского бойца ММА Харитонова пока не допустили к боям по медицинским показателям

Ранее стало известно, что россиянину предложили поединок в Bellator

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов пока не получил допуска к боям смешанного стиля (ММА) по медицинским показателям. Об этом Харитонов рассказал ТАСС.

"Пока не прошел [повторную медицинскую комиссию]", - сказал Харитонов.

Ранее стало известно, что россиянину предложили бой в организации Bellator против француза Чейка Конго. При этом руководство промоушена пока не допустило бойца до поединков из-за проблем со здоровьем, обнаружившихся после потасовки Харитонова с другим российским бойцом - Адамом Яндиевым.

В послужном списке 40-летнего Харитонова в ММА 30 побед и 7 поражений.

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