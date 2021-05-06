"Нью-Йорк Рейнджерс" оштрафовали на $250 тыс. за публичную критику решения НХЛ

В матче против "Вашингтона" (3:6), который прошел в ночь на вторник, российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин получил травму в стычке с форвардом столичной команды Томом Уилсоном, который перед этим ударил лежащего на льду Павла Бучневича. НХЛ позднее оштрафовала игрока "Вашингтона" на $5 тыс. за это действие. "Рейнджерс" выпустили заявление, в котором выразили разочарование данным решением и призвали к отставке руководителя службы безопасности игроков лиги Парроса.

"Публичные комментарии личного характера и унижающие достоинство руководителя лиги недопустимы, - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Мы не ожидаем, что наши клубы будут соглашаться со всеми решениями, принятыми департаментом безопасности игроков, но степень, в которой "Рейнджерс" выражали свое несогласие, была неприемлемой. Ужасно несправедливо ставить под сомнение профессионализм Джорджа Парроса и его преданность своей роли и департаменту безопасности игроков".

В повторной встрече команд в ночь на 6 мая в течение первых пяти минут игры произошло шесть драк - это первый подобный случай в истории НХЛ. Оба клуба заработали в сумме 141 штрафную минуту, из которых 100 - в первом периоде. Бучневич был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры за удар соперника клюшкой в лицо.