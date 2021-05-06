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НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" оштрафовали на $250 тыс. за публичную критику решения НХЛ

Клуб публично призывал к отставке руководителя департамента безопасности игроков Джорджа Парроса
Том Уилсон и Артемий Панарин Bruce Bennett/Pool Photo via AP
Описание
Том Уилсон и Артемий Панарин
© Bruce Bennett/Pool Photo via AP

ТАСС, 6 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала "Нью-Йорк Рейнджерс" на $250 тыс. за публичный призыв к отставке руководителя департамента безопасности игроков Джорджа Парроса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче против "Вашингтона" (3:6), который прошел в ночь на вторник, российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин получил травму в стычке с форвардом столичной команды Томом Уилсоном, который перед этим ударил лежащего на льду Павла Бучневича. НХЛ позднее оштрафовала игрока "Вашингтона" на $5 тыс. за это действие. "Рейнджерс" выпустили заявление, в котором выразили разочарование данным решением и призвали к отставке руководителя службы безопасности игроков лиги Парроса.

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"Публичные комментарии личного характера и унижающие достоинство руководителя лиги недопустимы, - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Мы не ожидаем, что наши клубы будут соглашаться со всеми решениями, принятыми департаментом безопасности игроков, но степень, в которой "Рейнджерс" выражали свое несогласие, была неприемлемой. Ужасно несправедливо ставить под сомнение профессионализм Джорджа Парроса и его преданность своей роли и департаменту безопасности игроков".

В повторной встрече команд в ночь на 6 мая в течение первых пяти минут игры произошло шесть драк - это первый подобный случай в истории НХЛ. Оба клуба заработали в сумме 141 штрафную минуту, из которых 100 - в первом периоде. Бучневич был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры за удар соперника клюшкой в лицо.

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