Первый Кубок президента РФ по современному пятиборью пройдет 12 сентября в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Обладатели первого в истории Кубка президента Российской Федерации по современному пятиборью определятся по итогам соревнований, которые пройдут 12 сентября в Москве в новом Центре современного пятиборья. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

"Предыдущие девять лет наш турнир проходил в конноспортивном комплексе ЦСКА, а в этом году впервые в истории местом его проведения станет крупнейший в Европе Центр современного пятиборья в московском районе Северный, который был открыт летом прошлого года. Соревнования пройдут 12 сентября", - сказал Аминов.

Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить Кубку Кремля по современному пятиборью, который проводится в Москве с 2011 года, статус соревнования на Кубок президента. Согласно распоряжению, Кубок президента РФ является переходящим и присуждается спортивной команде, которая стала победителем в общекомандном зачете по олимпийским видам программы Кубка Кремля по современному пятиборью. Документ вступает в силу с 1 июня 2021 года.

"На первомайские праздники мы получили невероятный подарок от президента России, когда он подписал соответствующий указ о присвоении традиционному международному турниру, который раньше назывался Кубок Кремля, совершенно нового, президентского статуса, - рассказал Аминов. - Нам очень приятно, что глава государства обратил свое внимание на наш вид спорта и этот турнир, который очень популярен в мире и будет проходить в юбилейный, 10-й раз. За участие в этих соревнованиях национальные федерации реально борются, так как формат турнира предполагает возможность заявки только 12 команд. У соревнований очень высокий призовой фонд - $100 тысяч, что выше, чем на любом другом турнире".

Глава федерации подчеркнул высокую значимость проведения Кубка президента РФ по современному пятиборью. "Нам очень важно проводить этот международный турнир в это сложное время, когда CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС) наложил несправедливое, на мой взгляд, решение и запретил проведение в России до конца 2022 года чемпионатов мира", - считает Аминов.

Центр начинается с музея

Собеседник ТАСС обратил внимание на открытие на территории центра первого в мире музея, посвященного пятиборью. "Весь первый этаж нового центра мы отдали под музей. Создание этого уникального музея современного пятиборья, у которого нет аналогов в мире, уже завершено. Это не привычное собрание артефактов, музей будет интерактивным, современным. Его посетители будут иметь возможность просмотреть видеоролики с записями выступлений великих пятиборцев прошлого, проявить себя в различных интерактивных играх", - заметил Аминов.

"Князь Монако, который является почетным президентом международной федерации, передал в этот музей свои личные артефакты. То же самое сделал и Хуан Антонио Самаранч, первый вице-президент", - добавил президент ФСПР.

Кубок Кремля по современному пятиборью в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса, Победителями турнира в 2019 году стали французы Элоди Клувель и Валентен Бело, выигравшие смешанную эстафету. Второе место заняли Лаура Асадаускайте и Юстинас Киндерис из Литвы, третье - Анника Шлой и Марвин Фали Доге из Германии. Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов стали шестыми, Аделина Ибатуллина и Андрей Зуев - десятыми.