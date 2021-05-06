Арбитр Сергей Иванов обслужит финальный матч Кубка России по футболу

ТАСС, 6 мая. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону будет работать на финальном матче Бетсити - Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде.

"Назначение на финал Кубка России - большая честь и ответственность, - сказал Иванов. - Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение".

Помогать Иванову будут лайнсмены Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин. Резервным арбитром назначен Станислав Васильев. Видеоассистентом рефери (VAR) будет Василий Казарцев, а его помощником - Антон Аверьянов.

36-летний Иванов рассудит решающий матч Кубка России впервые.