Рафаэль Надаль получил премию "Лауреус" как лучший спортсмен года

ТАСС, 6 мая. Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил премию лучшему спортсмену 2020 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась в четверг в испанской Севилье.

34-летний Надаль на данный момент является второй ракеткой мира. В 2020 году он в 13-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции. За свою карьеру Надаль выиграл 87 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 20 турниров серии Большого шлема. Надаль во второй раз стал лауреатом премии "Лауреус" как лучшему спортсмену года, впервые испанец был награжден по итогам 2011 года.

Спортсменкой года признана японская теннисистка Наоми Осака. Действующая вторая ракетка мира в прошлом сезоне выиграла Открытый чемпионат США. Всего на счету 23-летней японки семь побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе четыре на турнирах серии Большого шлема.

Лучшей командой года была признана мюнхенская "Бавария". Германский клуб в 2020 году выиграл футбольную Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Германии и победителем кубка страны.

Специальными наградами были отмечены египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах, игрок в американский футбол Патрик Махоумс, семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон, канадский сноубордист Максанс Парро и американский триатлонист с синдромом дауна Крис Никич.

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 годах. Премию в категории "Прорыв года" в 2001 году получил теннисист Марат Сафин.