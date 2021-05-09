"Валенсия" разгромила "Вальядолид" в матче чемпионата Испании. Черышев сделал голевой пас

ТАСС, 9 мая. "Валенсия" на своем поле со счетом 3:0 разгромила "Вальядолид" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Максимилиано Гомес (45+1, 48-я минуты) и Тьерри Корреа (89).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте и сделал голевую передачу в эпизоде с третьим голом. Этот результативный пас стал для 30-летнего россиянина третьим в чемпионате за 19 игр. Черышев провел 100-й матч за "Валенсию".

"Валенсия" набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, "Вальядолид" с 31 очком идет на 17-й строчке. В следующем туре "Валенсия" 12 мая сыграет на выезде с "Севильей", а "Вальядолид" днем позже примет "Вильярреал".