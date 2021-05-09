Российский вратарь Васютин пропустил гол с центра поля в матче чемпионата Швеции

Оба гола на счету Виктора Эдвардсена. На 85-й минуте нападающий забил мяч с центра поля, перебросив далеко вышедшего из ворот Васютина. Этот мяч стал для "Дегерфорса" победным.

ТАСС, 9 мая. Российский вратарь "Юргордена" Александр Васютин пропустил гол с центра поля в матче пятого тура чемпионата Швеции с "Дегерфорсом". Встреча завершилась победой "Дегерфорса" со счетом 2:0.

Голкипер санкт-петербургского "Зенита" Васютин стал игроком "Юргордена" 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

Васютину 26 лет. Он является воспитанником "Зенита", с 2013 по 2018 год он не провел за команду из Санкт-Петербурга ни одной встречи. В сезоне-2019/20 Васютин дважды появлялся на поле в составе "Зенита". С 2016 по 2018 год российский вратарь выступал за финский "Лахти", в сезоне-2018/19 - за норвежский "Сарпсборг".

"Юргорден" потерпел первое поражение в чемпионате и с 12 очками в пяти встречах занимает первое место в турнирной таблице. Васютин играл во всех матчах и пропустил четыре гола. "Дегерфорс" с 6 очками располагается на 11-й строчке.