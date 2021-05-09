Футболист "Динамо" Филипп заявил, что хотел бы остаться в "Вольфсбурге"

ТАСС, 9 мая. Немецкий полузащитник Максимилиан Филипп, права на которого принадлежат московскому "Динамо", хотел бы остаться в германском "Вольфсбурге". Комментарий футболиста приводит издание Bild.

Филипп перешел в "Вольфсбург" на правах аренды в начале октября 2020 года. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. На счету 27-летнего полузащитника 3 гола и 2 результативные передачи в 21 матче за "Вольфсбург".

"Я хотел бы остаться в команде. Я чувствую себя здесь как дома, меня очень хорошо приняли", - сказал Филипп.

В чемпионате России Филипп провел 27 игр за "Динамо", в которых забил 9 мячей. Он выступал за столичную команду с 2019 по 2020 год. Ранее Филипп играл за дортмундскую "Боруссию", "Фрайбург" и "Энерги".