Павлюченкова поднялась на 11 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 10 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 41-й на 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В топ-10 произошло несколько изменений. Белорусская теннисистка Арина Соболенка, выигравшая на прошлой неделе турнир в Мадриде, поднялась с седьмой на четвертую строчку, обогнав американку Софию Кенин, украинку Элину Свитолину и канадку Бьянку Андрееску. Павлюченкова дошла в Мадриде до полуфинала.
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 10 мая:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 090 очков;
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 650;
- 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 520;
- 4 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;
- 5 (4). София Кенин (США) - 5 905;
- 6 (5). Елина Свитолина (Украина) - 5 835;
- 7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;
- 8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 850;
- 9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 660;
- 10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4 160...
- 28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 160...
- 30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 070...
- 33 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 1 935...
- 37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 800...
- 38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 692...
- 73 (74). Анна Блинкова (Россия) - 1 110...
- 78 (76). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...
- 90 (96). Варвара Грачева (Россия) - 879...
- 100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) - 826.