СМИ: ПСЖ продлит контракт с Дракслером до 2024 года

ТАСС, 10 мая. Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер в ближайшее время подпишет новый контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо в своем Twitter.

Нынешнее соглашение немца действует до 30 июня 2021 года.

По информации Романо, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассчитывает сохранить Дракслера в команде, а сам футболист согласился продлить контракт до 2024 года. Также сообщается, что арендованный у "Ромы" защитник Алессандро Флоренци вернется в итальянский клуб летом.

Дракслеру 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Полузащитник является трехкратным чемпионом Франции (2018, 2019, 2020), двукратным обладателем Кубка французской лиги (2017, 2018) и Кубка Франции (2017, 2018), трехкратным победителем Суперкубка Франции (2017, 2018, 2019), а также чемпионом Германии в составе "Баварии" (2014).