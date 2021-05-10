Крал: болельщики и руководство "Спартака" оказывают серьезное давление на команду

ТАСС, 10 мая. Руководство московского "Спартака" и болельщики оказывают очень серьезное давление на футболистов команды. Об этом порталу Sport.cz рассказал полузащитник красно-белых Алекс Крал.

Крал выступает за "Спартак" с прошлого сезона. "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 53 очками после 28 матчей. Столько же баллов в активе "Локомотива", который провел на одну игру больше. В понедельник "Спартак" примет подмосковные "Химки", встреча начнется в 19:00 мск.

"Целью "Спартака" всегда было чемпионство, - сказал Крал. - Давление со стороны болельщиков и руководства очень серьезное. Но мы также примем второе место, это был бы успех. Хотя в следующем сезоне наши запросы будут выше".

"Этот сезон диаметрально отличается от прошлого. Видно, что команде, в которой много молодых игроков, нужно время. Снимаю шляпу, что клуб сделал ставку на молодых игроков и молодого тренера. Мы боремся за второе место, ситуация в наших руках", - добавил чешский полузащитник.

22-летний Крал подчеркнул, что чувствует свой прогресс в "Спартаке". "Игра за "Спартак" дает мне в любом случае много опыта. У нас действительно сильная и перспективная команда. Наверное, по сравнению с "Зенитом" нам не хватило опыта", - заключил Крал.

В нынешнем сезоне Крал провел 27 игр и сделал четыре голевые передачи.