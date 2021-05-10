"Ювентус" исключат из чемпионата Италии, если клуб не покинет Суперлигу

ТАСС, 10 мая. Туринский "Ювентус" не сможет выступить в элитном дивизионе чемпионата Италии по футболу следующего сезона, если до момента утверждения состава участников турнира не выйдет из Суперлиги. Об этом в подкасте Radio Anch'io Sport RAI рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. После критики со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций в Суперлиге остались только испанские "Реал", "Барселона" и итальянский "Ювентус".

"Правила ясны: если на момент регистрации на следующий чемпионат "Ювентус" все еще будет частью Суперлиги, он не сможет участвовать в серии А, - сказал Гравина. - Было бы жаль болельщиков, но правила есть правила. Они применимы ко всем".

"Ювентус" является 36-кратным чемпионом Италии. После 35 матчей нынешнего сезона команда из Турина набрала 69 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.