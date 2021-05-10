Шалунов не ведет переговоров с клубами Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Переговоры по подписанию нового контракта нападающего Максима Шалунова с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока не ведутся. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Контракт 28-летнего Шалунова с ЦСКА завершился 30 апреля. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что нападающий планирует подписать новое соглашение с московским клубом на два года.

"Никакой такой информации от нас не было, - сказал Бабаев. - Мы по-прежнему ведем переговоры с "Чикаго" и ожидаем решения с их стороны. Основная цель - это НХЛ, ничего не поменялось. Никаких переговоров с клубами КХЛ пока не ведется".

Шалунов был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" на драфте 2011 года в четвертом раунде под общим 109-м номером. В сезоне-2013/14 он играл в США в фарм-клубах "Чикаго" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В КХЛ Шалунов выступал за челябинский "Трактор", новосибирскую "Сибирь" и ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2019), в нынешнем сезоне он провел 74 матча за армейцев, в которых набрал 53 (30 шайб + 23 передачи) очка. В составе сборной России является бронзовым призером юниорского (2011) и молодежного (2013) чемпионатов мира.