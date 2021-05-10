Симонян хочет, чтобы "Спартак" возглавил Станислав Черчесов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" должен возглавить главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Такое мнение журналистам высказал бывший игрок команды, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

По окончании сезона пост главного тренера "Спартака" покинет немецкий специалист Доменико Тедеско.

"Кого бы хотел видеть из спартаковцев главным тренером "Спартака"? Честно говоря, Черчесова, - сказал Симонян. - Это тренер сборной, как вы думаете, его просто так назначили? Человек, который имеет принципы, взгляд на построение игры, трепетность в высшей степени. Ну и, конечно, главное - результат".

Ранее португальская газета O Jogo сообщила, что португалец Руй Витория получил предложение возглавить "Спартак".