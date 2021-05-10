Футболисты "Урала" прервали безвыигрышную серию из четырех матчей, победив "Ростов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле победил "Ростов" со счетом 1:0 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Победный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. На 85-й минуте судья не засчитал гол футболиста "Урала" Павла Погребняка после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).
У "Урала" из-за перебора желтых карточек встречу пропускал лучший бомбардир команды в текущем чемпионате Эрик Бикфалви (7 голов). В составе гостей по той же причине не смог выйти на поле полузащитник Армин Гигович. Матиас Норманн не принял участие в игре из-за травмы.
"Урал" прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате России (два поражения, две ничьи). Екатеринбургский клуб набрал 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на 11 баллов. В заключительном туре "Урал" на выезде сыграет с "Локомотивом".
"Ростов" с 43 очками располагается на девятой строчке. В последнем матче сезона ростовчане примут "Краснодар". Все встречи последнего 30-го тура чемпионата России пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 мск.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|18
|8
|3
|71-25
|62
|2
|Локомотив
|29
|16
|5
|8
|44-35
|53
|3
|Спартак
|28
|16
|5
|7
|52-34
|53
|4
|Рубин
|29
|16
|4
|9
|41-32
|52
|5
|Сочи
|29
|15
|7
|7
|49-33
|52
|6
|ЦСКА
|29
|15
|5
|9
|49-30
|50
|7
|Динамо
|29
|14
|5
|10
|41-31
|47
|8
|Химки
|28
|13
|5
|10
|34-37
|44
|9
|Ростов
|29
|13
|4
|12
|36-32
|43
|10
|Ахмат
|29
|11
|6
|12
|34-36
|39
|11
|Краснодар
|29
|11
|5
|13
|49-44
|38
|12
|Урал
|29
|7
|13
|9
|26-35
|34
|13
|Арсенал
|29
|6
|5
|18
|27-49
|23
|14
|Уфа
|29
|5
|7
|17
|24-45
|22
|15
|Ротор
|29
|5
|6
|18
|14-51
|21
|16
|Тамбов
|29
|3
|4
|22
|18-60
|13