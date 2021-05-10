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Футбол в России

Футболисты "Урала" прервали безвыигрышную серию из четырех матчей, победив "Ростов"

Екатеринбургский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на 11 очков
Игроки "Урала" Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Игроки "Урала"
© Андрей Шрамко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле победил "Ростов" со счетом 1:0 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Победный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. На 85-й минуте судья не засчитал гол футболиста "Урала" Павла Погребняка после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

У "Урала" из-за перебора желтых карточек встречу пропускал лучший бомбардир команды в текущем чемпионате Эрик Бикфалви (7 голов). В составе гостей по той же причине не смог выйти на поле полузащитник Армин Гигович. Матиас Норманн не принял участие в игре из-за травмы.

"Урал" прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате России (два поражения, две ничьи). Екатеринбургский клуб набрал 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на 11 баллов. В заключительном туре "Урал" на выезде сыграет с "Локомотивом".

"Ростов" с 43 очками располагается на девятой строчке. В последнем матче сезона ростовчане примут "Краснодар". Все встречи последнего 30-го тура чемпионата России пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 мск.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит29188371-2562
2Локомотив29165844-3553
3Спартак28165752-3453
4Рубин29164941-3252
5Сочи29157749-3352
6ЦСКА29155949-3050
7Динамо291451041-3147
8Химки281351034-3744
9Ростов291341236-3243
10Ахмат291161234-3639
11Краснодар291151349-4438
12Урал29713926-3534
13Арсенал29651827-4923
14Уфа29571724-4522
15Ротор29561814-5121
16Тамбов29342218-6013

 

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