Футболисты "Урала" прервали безвыигрышную серию из четырех матчей, победив "Ростов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" на своем поле победил "Ростов" со счетом 1:0 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Победный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. На 85-й минуте судья не засчитал гол футболиста "Урала" Павла Погребняка после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

У "Урала" из-за перебора желтых карточек встречу пропускал лучший бомбардир команды в текущем чемпионате Эрик Бикфалви (7 голов). В составе гостей по той же причине не смог выйти на поле полузащитник Армин Гигович. Матиас Норманн не принял участие в игре из-за травмы.

"Урал" прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате России (два поражения, две ничьи). Екатеринбургский клуб набрал 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на 11 баллов. В заключительном туре "Урал" на выезде сыграет с "Локомотивом".

"Ростов" с 43 очками располагается на девятой строчке. В последнем матче сезона ростовчане примут "Краснодар". Все встречи последнего 30-го тура чемпионата России пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 мск.